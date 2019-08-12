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На Виннитчине священники УПЦ отпели украинского военного погибшего в зоне проведения ООС

12.08.2019 / 11:38
На Виннитчине священники УПЦ отпели украинского военного погибшего в зоне проведения ООС
Отпевание Сергея Шандры Источник: Центр информации УПЦ
Отпевание погибшего бойца возглавил протоиерей Михаил Шикирун в храме святой великомученицы Параскевы

В селе Торчин Хмельницкого района Винницкой области, 9 августа, было совершено отпевание бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Шандры, который погиб 6 августа в зоне проведения ООС.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ и пресс-службу Винницкой епархии, отпевание погибшего бойца возглавил благочинный Хмельницкого района протоиерей Михаил Шикирун в храме святой великомученицы Параскевы.

Источник: Inpress.ua
АТО, УПЦ, винницкая епархия
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