На Виннитчине священники УПЦ отпели украинского военного погибшего в зоне проведения ООС

В селе Торчин Хмельницкого района Винницкой области, 9 августа, было совершено отпевание бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергея Шандры, который погиб 6 августа в зоне проведения ООС.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ и пресс-службу Винницкой епархии, отпевание погибшего бойца возглавил благочинный Хмельницкого района протоиерей Михаил Шикирун в храме святой великомученицы Параскевы.