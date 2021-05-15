В Харькове Предстоятель УПЦ освятил памятник митрополиту Никодиму (Руснаку) к 100-летию со дня его рождения

В Харькове в день памяти святителя Афанасия, Лубенского чудотворца, Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил торжества по случаю 100-летия со дня рождения митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Харькова в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, где находятся мощи святителя Афанасия Цареградского, Лубенского чудотворца, память которого Церковь чтит сегодня.

После чтения Евангелия Предстоятель УПЦ обратился к верующим со словом проповеди. Архипастырь рассказал пастве об уникальном значении Воскресения Христова и о жизни святителя Афанасия, Лубенского и чудотворца.

Блаженнейший владыка также вспомнил добрым словом митрополита Никодима (Руснака), 100-летие со дня рождения которого отмечает УПЦ. «Он был добрым пастырем, который возлагал душу свою за овец своих. Владыка Никодим оставил после себя добрый след – любви, терпения, ревности о Боге и служении, которое должен совершать священник или архиерей, стоящий у престола Божия», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ призвал верующих брать пример со своих архипастырей – святителя Афанасия и митрополита Никодима, потому что они «прошли сложный путь, но ничего в жизни их не сломило и они своей жизнью показали, что действительно Христос воскрес».

«Пусть Господь помогает каждому в его внутренней борьбе. Потому что каждый человек имеет свои внутренние проблемы, брань, немощи, недостатки. Христианин отличается от других людей тем, что борется с этим. У всех людей есть это, но некоторые живут этим, живут грехом, а христианин борется против своего личного греха. Я хочу, чтобы мы в этой внутренней борьбе с самим собой были всегда победителями. Если мы себя победим, свои страсти и пороки, то мы победим все остальное, что встретится нам в нашей жизни», – пожелал в конце архипастырь и призвал на всех Божие благословение.

После Литургии Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятил памятник митрополиту Харьковскому и Богодуховском Никодиму (Руснаку) и совершил литию на могиле почившего иерарха Украинской Православной Церкви.

*** Митрополит Никодим (Руснак) возглавлял Харьковскую епархию на протяжении 36 лет, с 1970 по 1984 и с 1989 по 2011 годы. Владыка был почетным гражданином Харькова и Харьковской области, награжден орденами Дружбы народов, Ярослава Мудрого V, IV, III и II степеней, «За заслуги» II и I степеней и др. 1 декабря 2020 года исполнится 50 лет со дня первого назначения владыки Никодима архиепископом Харьковским и Богодуховским, а 18 апреля 2021 — 100 лет со дня его рождения.