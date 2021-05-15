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Коцаба: Суд над Медведчуком – это очередной экшен власти в стиле «95 квартала»

16.05.2021 / 13:03
Дело против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука – это политический заказ, который по замыслу действующей власти должен был закончиться либо побегом лидера оппозиции из страны, либо его арестом в зале суда, но Медведчук не дал этому замыслу осуществиться.

Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» заявил журналист, блогер Руслан Коцаба.

По мнению эксперта, во время судебного заседания Виктор Медведчук держался достойно.

«Я смотрел трансляцию и видел, как Виктор Медведчук держится мужиком. По своему негативному опыту я знаю, как это сидеть в зале суда, понимая, что потом журналисты разойдутся писать материалы, прокурор пойдет к себе, судьи пойдут другие дела рассматривать, а меня отправят в СИЗО», – сказал журналист.

Руслан Коцаба считает, что по замыслу украинской власти вчерашнее судебное заседание должно было закончиться арестом Виктора Медведчука.

«Это картинка, над которой работала власть в формате "95-го квартала". То есть они запланировали многосерийный экшен, финальным аккордом которого должна была быть картинка, где на лидера оппозиции одевают наручники. Во-первых – Медведчук не подарил им эту картинку. Второе – относительно всех этих доказательств, мы же понимаем с вами, что политическая "заказуха", такие политические заказные дела, они не решаются юридически, они решаются только политически», – подчеркнул журналист.

Кроме того, по его мнению, дело Медведчука должно было стать «показательной расправой с оппозицией», чтобы припугнуть всех несогласных с курсом действующей власти.

«Власть хотела, чтобы Медведчук побежал, но он поломал им карты», – резюмировал Руслан Коцаба.

Напомним, вчера состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором избиралась мера пресечения народному депутату Украины, председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Генеральная прокуратура обвиняет политика в государственной измене и нарушении обычаев войны. Комментируя эти обвинения, парламентарий заявил, что информация, изложенная в материалах дела, лишний раз доказывает: цель данного расследования – политическая расправа над лидером самой большой оппозиционной партии в Украине. Кроме того, Виктор Медведчук отметил, что, хотя прокуроры и требовали взятия его под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

суд, Медведчук, Коцаба
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