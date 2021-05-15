Чемерис: Санкции против Медведчука делают его новым кандидатом на пост Президента Украины

Такое мнение озвучил в интервью для сайта «Украина.ру» общественный и политический деятель, правозащитник Владимир Чемерис.

«Это абсолютно точно политическое преследование. Оно беспрецедентно для любого демократического государства – когда лидер наибольшей оппозиционной фракции парламента оказывается под уголовным преследованием», – убежден эксперт.

Правозащитник отметил, что обвинения в так называемой государственной измене очень популярны в современной Украине.

«Люди попадают под эту статью лишь за то, что они высказывают мнение, отличное от точки зрения ультраправых и власти, за их антивоенную позицию, за то, что они написали посты в соцсетях. А Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает, что по статье «госизмена» человек должен безальтернативно содержаться в СИЗО», – разъяснил Чемерис.

Сейчас, продолжил общественник, этот метод попробовали применить в отношении Медведчука.

«В этом деле очевидны политические мотивы, и главный из них тот, что Зеленский хочет перекроить политический ландшафт в стране, уничтожить главную оппозиционную политическую силу, которая по всем опросам идет голова в голову с правящей партией «Слуга народа», – считает эксперт.

Этим же, уверен Владимир Чемерис, объясняется и закрытие оппозиционных телеканалов, бенефициаром которых являлся однопартиец Медведчука, народный депутат Украины Тарас Козак.

Политик не верит, что эти действия как-то помогут Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«В Украине есть такая традиция: если человека преследуют, то он набирает политические баллы, и, вполне возможно, сейчас мы видим, как появляется новый кандидат в Президенты на следующих выборах – Виктор Медведчук», – высказал предположение Чемерис.

Поэтому, акцентирует внимание правозащитник, санкции в отношении Виктора Медведчука можно назвать очередной победой оппозиционных сил.

«Хотя Медведчук и несколько ограничен в своих передвижениях, он все-таки может комментировать из своего дома и быть участником политического процесса в Украине», – подытожил Владимир Чемерис.