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Депутат Госдумы: «Власти Украины взяли Медведчука в заложники»

16.05.2021 / 13:35
По информации Replyua.net со ссылкой на Федеральное агентство новостей, Морозов прокомментировал недавнее заявление секретаря СНБО Алексея Данилова о том, что украинская сторона согласится обменять политика Виктора Медведчука на украинских заключённых, которые томятся в тюрьмах Путина.

Депутат Госдумы отметил, что фактически власти Украины взяли Медведчука в заложники.

«Поскольку уже на следующий день после того, как украинский суд принял это абсолютно невнятное решение по поводу домашнего ареста, из киевских кабинетов раздались странные заявления по поводу какого-то обмена», - подчеркнул Морозов. По его словам, когда заговорили об украинских патриотах, то ему сразу стало понятно, что происходящее с Медведчуком выходит за рамки правового характера.

Депутат  подчеркнул, что ситуация, в которой оказался Медведчук, говорит о том, что Украина создала ещё одну площадку, чтобы торговаться с Россией.

Также Морозов добавил, что власти взяли Медведчука под арест и таким образом сменили новостную повестку и отвлекли внимание граждан от того, что по-настоящему их волнует.

Медведчук, Данилов, Морозов
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