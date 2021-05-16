Депутат Госдумы: «Власти Украины взяли Медведчука в заложники»

Депутат Госдумы отметил, что фактически власти Украины взяли Медведчука в заложники.

«Поскольку уже на следующий день после того, как украинский суд принял это абсолютно невнятное решение по поводу домашнего ареста, из киевских кабинетов раздались странные заявления по поводу какого-то обмена», - подчеркнул Морозов. По его словам, когда заговорили об украинских патриотах, то ему сразу стало понятно, что происходящее с Медведчуком выходит за рамки правового характера.

Депутат подчеркнул, что ситуация, в которой оказался Медведчук, говорит о том, что Украина создала ещё одну площадку, чтобы торговаться с Россией.

Также Морозов добавил, что власти взяли Медведчука под арест и таким образом сменили новостную повестку и отвлекли внимание граждан от того, что по-настоящему их волнует.