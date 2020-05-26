Войти | Зарегистрироваться
17:01

вторник,
26 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Офис Венедиктовой обязали открыть дело о госизмене нардепов ОПЗЖ

26.05.2020 / 15:46
Печерский районный суд Киева обязал Офис генпрокурора внести в единый реестр досудебных расследований сведения о государственной измене нардепов "Оппозиционные платформы - За жизнь".

В часности, которые несколько раз встречались с депутатами и президентом России.

Об этом сообщает Facebook-страница нардепа от партии "Голос" Соломии Бобровской

Прямая речь: "Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены.

Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, за 24 часа ожидаем от ОГП номер производства".

Бобровская добавила, что следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".

Напомним: 11 марта 2020 года лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поговорил в Москве о "парламентском измерении "нормандского формата" с президентом России Владимиром Путиным, который оккупировал украинский Крым и ведет войну на Донбассе.

В прошлом году Медведчук также несколько раз летал в Россию на встречу со своим кумом Путиным и другими российскими чиновниками. Медведчука в поездках часто сопровождали Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Встречи в РФ постоянно транслировали близкие к Медведчука телеканалы "112 Украина" и "NewsOne".

Источник

суд, Медведчук, госизмена, Бобровская
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.