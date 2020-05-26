Офис Венедиктовой обязали открыть дело о госизмене нардепов ОПЗЖ

В часности, которые несколько раз встречались с депутатами и президентом России.

Об этом сообщает Facebook-страница нардепа от партии "Голос" Соломии Бобровской

Прямая речь: "Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения о совершении представителями ОПЗЖ государственной измены.

Надеюсь, все помнят, как ОПЗЖ катались в Москву на личные встречи с Путиным и депутатами Думы? Ну вот, за 24 часа ожидаем от ОГП номер производства".

Бобровская добавила, что следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения "действительно свидетельствуют о признаках преступления".

Напомним: 11 марта 2020 года лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук поговорил в Москве о "парламентском измерении "нормандского формата" с президентом России Владимиром Путиным, который оккупировал украинский Крым и ведет войну на Донбассе.

В прошлом году Медведчук также несколько раз летал в Россию на встречу со своим кумом Путиным и другими российскими чиновниками. Медведчука в поездках часто сопровождали Вадим Рабинович и Юрий Бойко.

Встречи в РФ постоянно транслировали близкие к Медведчука телеканалы "112 Украина" и "NewsOne".

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