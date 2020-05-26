Войти | Зарегистрироваться
17:01

вторник,
26 мая
Онлайн
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
Жизнь
Пять правил воды: как, сколько и когда нужно пить
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В сети доступен виртуальный тур по разрушенным дореволюционным храмам Киева

26.05.2020 / 15:44
В сети доступен виртуальный тур по разрушенным дореволюционным храмам Киева
Фрагмент видео Источник: Центр информации УПЦ
Виртуальный тур создан на основе исследовательского фотоматериала Андрея Германа, который совместил фотографии прошлого века с фотографиями современных улиц столицы

В интернете появился виртуальный тур по дореволюционным киевским храмам, которые были разрушены в атеистический период.

Как сообщает Центр информации УПЦ, интерактивный исторический материал доступен на Ютуб-канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

«Мы ходим по улицам своих больших и малых городов и часто не предполагаем, что в том или ином месте был храм, где собирались христиане и молились Богу. Можно тысячу раз проходить рядом с каким-либо домом или административным зданием и не знать, что место это свято», - указано в описании к видео.

Пропорции храмов максимально приближены к реальности и сопровождаются исторической справкой о судьбе каждого храма.

Виртуальный тур создан на основе исследовательского фотоматериала Андрея Германа, который совместил фотографии прошлого века с фотографиями современных улиц столицы. 

Источник: Inpress.ua
упц
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.