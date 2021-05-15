В Международный день семьи в УПЦ молились о мире и благополучии в семьях

В Киево-Печерской лавре в Международный день семьи молились о семейном благополучии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, молебен в академическом храме Рождества Божьей Матери совершил глава Миссии Синодального отдела Украинской Православной Церкви по делам семьи митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

Перед началом молебна, обращаясь к присутствующим, митрополит Пантелеимон отметил: «Сегодня особенный день для каждой семьи, которая просит у Бога помощи в несении креста семейной жизни - международный день семьи».

Владыка подчеркнул, что «без помощи Божией, без молитвы, мы не сможем построить наши семьи, наши домашние церкви».

По его словам, «в основу взаимоотношений мужа, жены, детей мы должны возлагать обращение к Богу, просьбу о благословении своей жизни и о благодати Божьей для семьи, которая б укреплялась, росла в единстве духа, души, тела и в любви прославляла Бога».

Международный день семьи отмечается ежегодно 15 мая, начиная с 1994 года. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности на многочисленные проблемы семьи.

Как сообщалось ранее, во Львове УПЦ организовала духовно-просветительский проект для семейных пар «Дни семьи в монастыре».

Во время проведения Дней семьи есть возможность в индивидуальном порядке пообщаться с главой отдела по делах семьи Львовской епархии протоиереем Михаилом Коньком, который компетентно предоставит консультации по вопросам семейной жизни. Также запланировано проведения лектория «Семейное счастье», на котором будут рассмотрены различные семейные запросы, проходить тренинги и беседы.