Путин рассматривает арест Медведчука как вопрос, требующий особого внимания с точки зрения безопасности РФ – «Коммерсантъ»

Об этом пишет популярное издание «Коммерсантъ».

«14 мая на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент России Владимир Путин неожиданно страстно вступился за украинского политика Виктора Медведчука, предположив, что теперь за сотрудничество с Россией будут преследовать всех, кто этим сотрудничеством занимается», – говорится в публикации.

Также отмечается, что президент России был взволнован и «старался вроде бы скрыть бушующие в нем эмоции», при этом он подчеркнул, что Украина превращается в антироссийскую площадку.

«Судя по всему, и это очень печально, Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию! В какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», – цитирует «Коммерсантъ» Владимира Путина.

Также автор статьи считает, что домашний арест и электронный браслет для Виктора Медведчука очень рассердили российского президента.

«Очевидно, он (Владимир Путин. – Ред.) до последнего момента предполагал, что президент Украины Владимир Зеленский на такое не пойдет. И бросился теперь защищать господина Медведчука. Причем видно же было буквально по каждому слову, что терпение иссякло и что вот это и есть край», – пишет издание.

В заключение публикации отмечается, что, вынося тему ареста Медведчука на уровень Совбеза, президент РФ дал понять, что это дело государственной безопасности России.

«Все, кто еще, не дай Бог, не оценил должным образом этот арест, должны понять: Медведчука-то не отдадим», – пишет «Коммерсантъ».

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене и нарушении обычаев войны. 13 мая состоялось заседание Печерского районного суда города Киева, на котором политику была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Комментируя обвинения, лидер ОПЗЖ заявил, что они не имеют под собой доказательной базы и являются политически мотивированными.

«Я считаю, что это политически мотивированные обвинения в виде подозрений, которые предъявлены. Я считаю, что это не подтверждено никакими доказательствами», – подчеркнул Виктор Медведчук.