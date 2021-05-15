Лазарев: Судебный процесс над Медведчуком – это позор для действующей власти

Об этом в эфире канала «Первый независимый» заявил политолог Александр Лазарев.

«Такого "испанского стыда" украинцы не видели уже давно. Если бы взяли студентов первого курса юридического факультета, они бы подготовились к процессу лучше. Когда судья задает вопрос, почему сторона обвинения просит 300 миллионов залога, а не, к примеру, миллиард, обвинение отвечает, что посчитало убытки с предыдущего года. Затем они же говорят, что посчитали не убытки, а стоимость ископаемых (в Крыму. – Ред.), на что судья просто крутил головой», – указал эксперт на некомпетентность обвинителей Виктора Медведчука.

Политолог напомнил о прокуроре, который начал цитировать Шептицкого и рассказывать, что Виктор Медведчук якобы против курса государства.

«Разве это допустимо в суде? Можно прийти в телестудию и заявить, что Медведчук не нравится, поскольку против вступления Украины в НАТО. Медведчук подтвердит, что против НАТО. Разве законом это запрещено? У каждого может быть свое мнение. Действующая власть первый раз в политике и, скорее всего, в последний. Они не понимают, как ведется политическая борьба, более того, не понимают, что такое политические и процессуальные процессы. То, что происходило на суде над Медведчуком, – чистая профанация: прокуроры не были готовы, они боялись, не понимали, что делают», – убежден Александр Лазарев.

Эксперт считает, что судебный процесс над Медведчуком – одна из составляющих продолжающегося политического давления власти на оппозицию.

«Это – продолжение санкций (в отношении Виктора Медведчука. – Ред.). Необходимо было чем-то их легитимизировать», – заявил Александр Лазарев.

Также эксперт поделился прогнозами дальнейших возможных действий власти в отношении Виктора Медведчука.

«Виктор Медведчук не сядет (в тюрьму. – Ред.), я в этом уверен. Власть очень сильно "дала в штангу", когда начала заходить в юридическое поле и осуществлять путем юридических процессов политическое давление. Это не их сильный козырь. Это то же самое, как прийти с шахматного или шашечного кружка и начать играть в футбол с профессиональными футболистами. Сам процесс над Медведчуком очень неподготовлен. Хотели быстро, на хайпе залететь, объявить Виктора Медведчука преступником, заработать на этом полпроцента электоральной поддержки. Но вряд ли у них это получится. А вот создать дополнительную поддержку для Медведчука и ОПЗЖ среди неопределившегося электората у них очень хорошо выйдет», – подытожил Александр Лазарев.