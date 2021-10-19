Межобластные поездки общественным транспортом смогут совершать COVID-безопасные люди - Кузин

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11:46
Россия приостанавливает работу представительства при НАТО
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16:18
Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган
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15:47
В США будут пускать только привитых, но не "Спутником V"
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17:52
Борьба с климатическими изменениями может спасти миллионы жизней – ВОЗ
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14:21
Вскоре преодолеем 60% пути в борьбе с коронавирусом – ВОЗ
- 11:46
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14:42
Украина и МВФ на уровне персонала договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022
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11:15
"Нафтогаз" подал возражения против сертификации "Северного потока-2" германскому регулятору - глава правления НАК
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10:23
В Минэкономики предлагают повысить минимальные цены на алкоголь
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09:42
Минэкономики: ВВП Украины вырос на 2,9% с января
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13:21
Китай ведет активные переговоры с США о долгосрочных поставках сжиженного газа - Reuters
- 14:42
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06:22
В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона
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07:23
Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
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08:09
Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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08:09
Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
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06:20
В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
- 06:22
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