Межобластные поездки общественным транспортом смогут совершать COVID-безопасные люди - Кузин

Как сообщил на пресс-конференции в Киеве 18 октября главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, это предусмотрено новыми правилами перевозок между регионами, которые начнут действовать с 21 октября.

Кузин напомнил, что пассажир сможет подтвердить свой статус COVID-безопасности при помощи одного из документов – свидетельства о вакцинации или отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, который действует 72 часа.

"Такие люди смогут беспрепятственно приобрести билеты и передвигаться на межобластном сообщении", - сказал он.

Кузин отметил, что данные правила не затрагивают городские, междугородние и внутриобластные маршруты.

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