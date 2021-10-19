В Кривом Роге найден мертвым брат погибшего два месяца назад мэра города

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", умерший является родным братом мэра Кривого Рога Константина Павлова, который был найден мертвым на веранде собственного дома 15 августа. Брата звали Андрей Павлов, ему было 42 года.

"Тело погибшего (Андрея Павлова – ред.) обнаружил знакомый, приехавший его навестить. За день до этого пострадавший жаловался на проблемы со здоровьем… По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет", - говорится в сообщении полиции.

По данным правоохранителей, погибший утром позвонил знакомому и попросил привезти воды, а когда тот приехал, то Павлов уже был мертв. "На месте работают эксперты и следственно-оперативная группа. В дальнейшем тело мужчины будут направлены на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти", - рассказали в полиции.

Как сообщалось, мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства. Отмечается, что на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога скорее всего состоятся 27 марта 2022 года, прогнозирует заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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