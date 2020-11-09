В МВД рассказали детали о мужчине, который устроил резню в Кривом Роге

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Индийскую вакцину от коронавируса ожидают в феврале
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Пандемия: Италия объявила локдаун в 4 провинциях
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ВОЗ заявляет о "взрывном" росте COVID-больных в Европе
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Трамп обещает обжаловать результаты всех штатов, где Байден перенял победу
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Трамп потребовал остановить подсчет голосов
- 17:58
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Аудит Госрезерва обнаружил миллионные убытки, только просроченных товаров выявлено на 300 млн грн
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Зеленский через СНБО ввел финансирование нацбезопасности на 270 миллиардов
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09:46
Рада приняла в первом чтении проект госбюджета-2021
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Рада отправила на доработку законопроект об отсрочке кассовых аппаратов
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Украина ожидает сложных переговоров по торговле металлопродукцией в рамках обновления соглашения с ЕС и "зеленого" курса – Стефанишина
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В Николаеве заработала лаборатория по разработке нанотехнологий05.11.2020 / 05:54Последние новости рубрики
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06:27
На таможнях и в миграционной службе разоблачили масштабную схему по подделке паспортов
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Мужчина открыл огонь и ранил двоих горожан на окраине Ивано-Франковска
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На Херсонщине открыли восстановленный музей-усадьбу Остапа Вишни
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СБУ заблокировала контрабанду текстиля на сотни миллионов
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Акции протеста из-за заявлений Макрона об исламе прошли в Турции
- 06:27
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Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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