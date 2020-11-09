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В МВД рассказали детали о мужчине, который устроил резню в Кривом Роге

09.11.2020 / 09:06
В МВД рассказали детали о мужчине, который устроил резню в Кривом Роге
Злоумышленником, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восемь, оказался 29-летний местный житель. Убить людей ему приказал "голос".

Об этом написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в facebook

Прямая речь: "Им оказался 29 летний житель Кривого Рога – Тарас Усенко. Факта убийств он не отрицал и прямо заявлял, что он "пришел из ада", то, что "он Бог", что некий "голос" приказал ему убить 15 человек.

Задержали мужчину в момент, когда тот пытался зарезать женщину с ребенком.

По словам родственников Усенко, то ездил работать в Чехию, откуда год назад вернулся другим человеком. "Стал говорить о каких то демонах. Но вёл себя не агрессивно", – цитирует родственников Геращенко.

Во время обыска в доме убийцы на стенах полиция нашла "странные мистические символы и концентрические рисунки". Трактовать их будут эксперты в психиатрии.

На опубликованном в сети видео, мужчина утверждает, что обращался в отделение полиции, чтобы они помешали ему совершить убийство.

Напомним, ранее СМИ сообщалось, что злоумышленник убил двух человек. Геращенко подтвердил, что погибли отец и сын.

"Полиция будет проводить детальное следствие для определения круга общения подозреваемого в двойном убийстве и ранении 8 человек для понимания – не было ли эта трагедия вдохновлена кем то другим. Не было ли здесь факта внушения, подстрекательства", – подытожил замминистра.

В субботу, 7 ноября, в Кривом Роге мужчина напал с ножом на прохожих. Двух человек он убил, еще 8 человек пострадали, в частности, 8-летний мальчик.

Президент Владимир Зеленский назвал трагедию абсолютным терроризмом.

Источник

убийство, Кривой Рог
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