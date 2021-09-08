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Полиция о гибели мэра Кривого Рога: остались две версии

08.09.2021 / 16:15
Полиция рассматривает две версии гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого нашли застреленным в собственном доме. Правоохранители отвергли версию об умышленном убийстве.

Об этом шла речь на брифинге представителей Нацполиции.

Как рассказал заместитель начальника управления Главного следственного управления Нацполиции Николай Батюк, полиция опровергла версии об умышленном убийстве и инсценировке самоубийства.

"Эти две версии опровергнуты. На сегодня рассматривают основными версиями: самоубийство, совершенное по личным мотивам или из-за его пребывания в должности мэра. Вместе с тем есть версия ... не исключаем версию доведения до самоубийства по тем же мотивам", - сказал он.

По словам Батюка, конкретнее назвать версию правоохранители смогут после того, как следствие получит все заключения экспертиз, а также больше данных от свидетелей и коллег погибшего главы Кривого Рога.

Напомним, в воскресенье, 15 августа, Павлова нашли мертвым в собственном доме. Возле него нашли охотничье ружье.

Источник

убийство, мэр, Кривой Рог
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