Рада может в сентябре начать рассмотрение законопроекта о реформе СБУ - депутат

Об этом сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук (фракция "Слуга народа").

"Мы подготовили его, он полностью готов к рассмотрению в зале. Я надеюсь, что в сентябре мы найдем время и вдохновение начать его рассматривать", - сказала Верещук журналистам в кулуарах парламента 7 сентября.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот законопроект в первом чтении 28 января.

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