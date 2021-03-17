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Дело Харьковских соглашений: СБУ обыскала Верховную Раду, СНБО и Кабинет министров

17.03.2021 / 10:23
Служба безопасности Украины провела обыски в структурах, которые были привлечены к подготовке и ратификации "Харьковских соглашений".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ

Отмечается, что следователи провели обыски в административных зданиях органов власти, которые были привлечены к подготовке и ратификации так называемых "Харьковских соглашений" с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном производстве.

Среди прочего, обыски проводились в: Верховной Раде, в частности ее комитетах, главном научно-экспертном управлении ВРУ, Совете национальной безопасности и обороны Украины, Министерстве иностранных дел, Кабинете министров (совместно с Государственным бюро расследований).

Во время указанных следственных действий, по словам спецслужбы, изысканы документы, свидетельствующие о том, что тогдашнее руководство государства до подписания и принятия указанных документов осознавало их последствия.

В частности, об увеличении количества личного состава военных формирований и специальных служб Российской Федерации, которые в дальнейшем участвовали в аннексии Крыма и нанесении ущерба экономическим интересам.

Источник

СБУ, ВР, Харьковские соглашения
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