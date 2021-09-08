Россия уже торгуется о темах возможной встречи Зеленского и Путина - Кулеба

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Сніданок з 1+1".

"Хорошая новость: они уже торгуются. Если начиналось сначала со стороны Москвы, что непонятно, о чем говорить, категорически не совпадают повестки дня и видение этой встречи, теперь уже речь идет о ее повестке дня", - отметил он.

Кулеба добавил, что саммитом Крымской платформы Украина показала, что Крым никогда не забудут, и это не та тема, относительно которой возможны компромиссы.

"Я убежден, что тема Крыма будет в повестке дня при любых обстоятельствах. Вопрос в том, скажем так, как это будет публично освещаться, но на самом деле встреча с Путиным - это то, к чему мы готовы, а они постоянно ищут повод, как с этого соскочить, и вот фундаментальная разница между нами", - отметил министр.

Глава МИД подчеркнул, что украинская сторона призывает Россию согласиться на встречу президентов и провести откровенный разговор о том, каким образом мы будем прекращать российскую агрессию против нашего государства и деокуппировать наши территории.

Напомним, 20 апреля 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский обратился к российскому лидеру Владимиру Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война».

22 апреля Путин заявил, что готов в Москве встретиться с Зеленским, но вопрос прекращения войны на Востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с главарями «ДНР» и «ЛНР».

В мае в интервью телеканалу «Украина 24» советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что руководитель Офиса Президента Андрей Ермак занимается организацией встречи главы государства с президентом РФ.

В июне Зеленский в телеинтервью заявил, что в вопросе возможной встречи его с президентом РФ «мяч на стороне России».

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