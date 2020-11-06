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Эксперты обсудили реализацию принципов международного права в ЮКМ

07.11.2020 / 12:15
6 ноября 2020г. в пресс-центре УНИАН состоялся круглый стол на тему: «Спорные морские юрисдикции в зонах конфликта и конкуренции: на примерах Черного, Азовского и Южно-Китайского морей»., организаторами которого стали Украинский Институт политики в партнерстве с Кафедрой международных отношений и общественных наук НУБиП в котором приняло участие более 20 ученных, политологов и юристов.

Участники круглого стола подчеркнули необходимость разрешению споров на основе норм международного права, и конвенции по морскому праву 1982 г. 

А нынешние проблемы в ЮКМ являются общерегиональными и глобальными международными проблемами стабильности, безопасности и свободы мореплавания для всех стран, имеющих свои интересы в регионе. Невозможно разрешить споры в ЧАР и ЮКМ только на двусторонней основе между Украиной или Россией, Вьетнамом и Китаем. Необходимо внимание всего мирового сообщества к проблемам, связанным с этим конфликтом.

 В частности, доцент Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Виктор Константинов отметил следующее: « … Международное право будет выступать здесь в качестве определения цены, которую будет платить государство, которое это Международное право нарушает. Когда мы сталкиваемся с конфликтами экономического и политического характера, на самом деле все сводится к тому насколько государство оценивает убытки, которые она несет, больше, чем потери, которые она понесет в связи с нарушением международного права. Ведь как показывает ситуация с процессом в международном суде, выигранном у КНР в 2016 году Филиппинами, даже наличие вердикта международной инстанции не меняет ситуация и не влияет на позицию сторон».

 Доктор политических наук, политолог Валентин Якушик подчеркнул, что; «Конфликт вокруг акватории и островов Южно-Китайского моря (ЮКМ) имеет ряд уровней и аспектов: 1) геополитический – между различными глобальными игроками – крупнейшими государствами мира и сформировавшимися вокруг них союзами; 2) межгосударственный – уровень прагматических и идеологизированных двусторонних взаимоотношений между государствами региона и между ними и конкретными мировыми гегемонами; 3) межцивилизационный и внутрицивилизационный; 4) внутриполитический уровень».

Аналитик Центра общественно-политических исследований Пётр Потопахин расказал о том, что: «Сейчас в Южно-Китайском море развивается противостояние военно-морских сил США и КНР, что создаёт дополнительное напряжение в регионе.

На данный момент нерешенные противоречия вокруг архипелагов Хоангша и Чыонгша повышают риски возможной дестабилизации в регионе. Бурное же развитие Азиатско-Тихоокеанского региона в целом создает огромные возможности для всех стран и в том числе для Вьетнама. Однако воспользоваться этими возможностями можно лишь при условии сбалансированной и ответственной политики со стороны всех стран в регионе, что и демонстрирует своей позицией Вьетнам. 

Решать все существующие территориальные конфликты в регионе Южно-Китайского моря нужно на основе общепринятых норм международного права, в ходе равноправных переговоров и с использованием надёжных инструментов, предоставляемых международно-правовыми институтами».

Владимир Воля, политолог, эксперт-международник, заявил, что «Даже с учётом имевших место в прошлом военных столкновений с Китаем позиция Вьетнама в отношении проблемы спорных территорий в настоящее время является сдержанной.

Вьетнамская политика основывается на следующих принципах:

- отсутствие намерения отказаться от своих претензий на острова и акватории;    

- формальное реагирование по дипломатическим каналам и на политическом уровне на действия Китая, которые противоречат собственной позиции;

- отказ от действий, которые могут обострить проблему спорных территорий до уровня межгосударственного политического противостояния, дипломатической войны или военных инцидентов в акватории ЮКМ;

- отказ от поддержки политики президента США Д.Трампа в  отношении Китая не только по вопросам ЮКМ, но и по всему спектру проблем американо-китайских отношений.       

Такой же политики в отношениях с Китаем и в целом по проблеме спорных территорий в ЮКМ придерживаются все государства региона».     

Во время  дискуссии также  выступили: Владимир Крохмаль, зам. уполномоченного Украины в деле о делимитации морских пространств в Чёрном море (2002-2009 гг.), арбитр международных арбитражных институтов; Алексей Семений, директор Института глобальных трансформаций; Сергей Белашко, политолог; Александр Данилов, журналист; Сергей Шабовта, международный эксперт по вопросам безопасности; Николай Спиридонов, политолог; Даниил Богатырев,политолог; Руслан Бизяев, политолог; Вадим Трюхан, политолог; Денис Гаевский, политолог; Руслан Бортник, директор Украинского Института Политики. 

Наработки обсуждения будут переданы в Министерство иностранных дел, Правительству, Верховной Раде и в Офис Президента

Онлайн-трансляция 

 

 

 

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