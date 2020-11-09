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Всемирный банк выделит $100 миллионов на экономику подконтрольного Донбасса - Зеленский

09.11.2020 / 10:49
Всемирный банк выделит Украине 100 млн долларов на восстановление экономики территорий линии соприкосновения.

Об этом в Твиттере заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина получит 100 млн долларов от Всемирного банка на восстановление экономики территорий линии соприкосновения», - написал он.

Президент поблагодарил президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и регионального директора Банка по Восточной Европе Арупа Банерджи за поддержку территориальной целостности Украины.

«Мы сделаем все возможное, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы - процветали и развивались», - заявил президент.

Источник

Донбасс, Всемирный банк, Зеленский
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