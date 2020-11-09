Всемирный банк выделит $100 миллионов на экономику подконтрольного Донбасса - Зеленский

Об этом в Твиттере заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Украина получит 100 млн долларов от Всемирного банка на восстановление экономики территорий линии соприкосновения», - написал он.

Президент поблагодарил президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и регионального директора Банка по Восточной Европе Арупа Банерджи за поддержку территориальной целостности Украины.

«Мы сделаем все возможное, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы - процветали и развивались», - заявил президент.

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