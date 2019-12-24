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В рамках обмена в Украину вернутся те, кого не удалось забрать два года назад, те, кто находился в плену после Иловайска и Дебальцево

24.12.2019 / 17:59
Возвращение удерживаемых лиц состоится до конца этого года, как и было договорено во время встречи лидеров Нормандской четверки в Париже 9 декабря.

Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская.

"Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и было договорено во время парижского саммита в Нормандском формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем, наконец, забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену, и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - приводит ее слова пресс-служба президента Украины.

По словам Лутковской, пока окончательно "дошлифовываются" списки.

"Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения - судьбы людей", - подчеркнула она.

Источник 

РФ, обмен пленными, Лутковская
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