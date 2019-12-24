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Пожар в психоневрологическом интернате в Луганской области: четверо погибших

24.12.2019 / 18:14
Во время пожара в Старобельском областном психоневрологическом интернате погибли четыре человека, еще трое доставлены в больницу.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области

Дословно: "22 декабря, в 21.09 в Старобельский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера ГСЧС о том, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната. Немедленно на место происшествия выехало руководство ГУНП, Старобельского отдела полиции, следственно-оперативная группа и группы реагирования.

В результате пожара погибли 4 подопечных, 3 – получили телесные повреждения и были госпитализированы каретой скорой помощи в больницу г. Старобельск."

 Возгорание произошло в одной из палат первого корпуса интерната. С одновременным тушением огня проводилась эвакуация подопечных. Пожар ликвидировали через 45 минут после сообщения о возгорании, в 22:55.

На месте происшествия работала полиция. Событием внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией "Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности" и "Служебная халатность".

Источник 

пожар, гибель, Луганщина, психоневрологический интернат
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