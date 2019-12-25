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Православные отмечают день памяти святителя Спиридона Тримифунтского

25.12.2019 / 10:42
Православные отмечают день памяти святителя Спиридона Тримифунтского
Святитель Спиридон Источник: Центр информации УПЦ
Все свои средства он отдавал на нужды бедных и странников

Сегодня православные отмечают день памяти святителя Спиридона Тримифунтского.

Как сообщает Центр информации УПЦ, святитель Спиридон Тримифунтский родился в конце третьего века на острове Кипр. О его жизни сохранилось мало сведений. Известно, что он был пастухом, у которого была жена и дети.

Все свои средства он отдавал на нужды бедных и странников. За это Господь наградил его даром чудотворения: он исцелял неизлечимо больных и изгонял бесов. После смерти жены, в царствование императора Константина Великого, его избрали епископом города Тримифунта.

В сане епископа святитель не изменил своего образа жизни, насыщенного милосердием и добрыми делами. По свидетельству церковных историков, святитель Спиридон в 325 году принимал участие в деяниях I Вселенского Собора.

На Соборе святитель вступил в спор с греческим философом, который защищал ересь ариан. Простая речь святителя Спиридона показала всем слабость и несостоятельность человеческой мудрости перед Премудростью Божьей.

В результате беседы противник христианства сделался его ревностным защитником и принял святое крещение. На том же Соборе святитель Спиридон наглядно привел доказательство Единства Святой Троицы, чем пристыдил еретиков. Он взял в руки кирпич и крепко сжал его: мгновенно из него вышел огонь, потекла вода, а глина осталась в руках чудотворца, что символизировало три лица Святой Троицы.

Святитель с большой любовью заботился о своей пастве. Однажды к нему пришла женщина с мертвым ребенком на руках, моля о помощи святого. Помолившись, он вернул младенца к жизни. Потрясенная мать упала замертво, но молитва угодника Божьего вернула жизнь и матери. Известен другой случай: когда пришло время Великого поста в дом святителя Спиридона постучался путник. Видя, что он очень устал с дороги, святой сказал дочери: «Обмой ноги этому челове­ку, и предложи ему поесть».

Но с учетом поста не было сделано нужных запасов, так как святитель ел только в определенные дни, а в остальные отказывался от пищи. Поэтому дочь ответила, что в доме нет ни хлеба, ни муки. Тогда святой Спиридон извинился перед гостем и приказал дочери поджарить бывшее в запасе соленое свиное мясо. Затем, он усадил за стол странника и принялся за еду, убеждая его присоединиться. Когда последний начал отказываться, называя себя христианином, то святитель Спиридон ответил, что тем более не стоит отказываться, так как для Бога все чисто и без изъяна. Святитель Спиридон прожил долгую жизнь и умер около 348 года.

Мощи святого лежат на острове Корфу в храме, который освящен в честь него же. А правая рука святителя Спиридона находится в Риме.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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