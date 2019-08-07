В Мелитополе священники УПЦ отпели летчика, который погиб в Ливии

В Доме офицеров Мелитопольского авиогородка, 5 августа, священники Украинской Православной Церкви отпели пилота Владимира Бухальского, который в июле погиб в Ливии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Запорожской епархии, попрощаться с погибшим пришли родственники, сослуживцы и друзья.

По информации СМИ, на момент смерти Владимир Бухальский уже не был военнослужащим ВСУ, он уволился из армии несколько лет назад, и работал по контракту в авиакомпании «Европа Эйр» (Air Europa).

В июле военно-транспортные самолеты потерпели крушение во время боя за аэропорт Аль-Джуфра между войсками правительства национального единства и силами Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара».

Владимир Бухальский ранее служил в горячих точках – в Ливии, Ливане, Либерии.

Летчик прославился 8 лет назад, когда эвакуировал из Ливии украинцев после свержения Муаммара Каддафи и начала беспорядков. Тогда он был командиром экипажа. В августе 2012 года экипаж под командованием Бухальского эвакуировал украинцев из Сирии.