Среди тем переговоров Зеленского в Турции - сотрудничество в оборонной промышленности

Об этом сообщает QHA.

Стороны надеются договориться о дальнейших совместных шагах в оборонной промышленности, ведь уже имеют высокий уровень сотрудничества в развитии ВМС Украины и Турции, в сфере беспилотных летательных аппаратов, ракетных комплексов, самолетов и другой техники, говорится в материале.

"Известно, что президент Украины Владимир Зеленский настроен решить инфраструктурную проблему страны. Приводя примеры из дорожной системы Турции. Это повышает достижения турецких подрядчиков. Этот вопрос будет рассматриваться на двусторонних переговорах", - говорится в материале.

Обсуждать будут также проблемы, связанные с российской оккупацией Крыма.

Национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев, который будет сопровождать президента в Турции, сказал: "Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнерства, увеличения торгового оборота наших стран. Реализация торговых отношений, документ на стадии подписания".

Зеленского в качестве почетного гостя пригласили на ежегодную встречу турецких послов. "Такое приглашение - лучшее выражение уважения и доверия, проявленное к иностранному государственному деятелю, а также хорошая возможность для дружественной Украины выразить себя в мире", - пишет СМИ.

5 августа Офис президента сообщил, что Зеленский 7-8 августа будет находиться с визитом в Турции, где встретится с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Национальный лидер крымских татар, народный депутат Мустафа Джемилев, который будет сопровождать президента в Турции, сказал: "Будем продолжать обсуждение углубления стратегического партнерства, увеличения торгового оборота наших стран. Реализация торговых отношений, документ на стадии подписания".

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