Госсекретарь США посетит Украину в конце января – разговор Зеленского с Помпео

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Зеленский проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.

Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении беспристрастного расследования.

"Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании", - сказал Зеленский.

Стороны также обсуждили текущее развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации. Зеленский и Помпео согласовали дальнейший график двусторонних контактов между Украиной и США на высшем уровне, прежде всего визит госсекретаря в Украину в конце января.

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