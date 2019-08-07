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Четверо бойцов ВСУ погибли на Донбассе из-за обстрелов боевиков

07.08.2019 / 11:16
В период времени с начала суток и до полудня вторника, 6 августа, боевики на Донбассе осуществили два провокационных обстрела украинских позиций, вследствие чего были убиты четверо военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщают в пресс-центре Министерства обороны страны.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения несовместимые с жизнью", - рассказал на брифинге во вторник после полудня полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Минобороны Украины.

По его информации, в 00.45 в течение почти часа боевики применяли вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по украинским военным у села Богдановка Донецкой области.

"В 10.20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ вблизи Павлополя", - рассказал Гуцуляк.

Обстоятельства гибели украинских военнослужащих представитель Минобороны не уточнил.

Источник 

гибель, обстрел, военнослужащие, Павлополь, Добасс
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