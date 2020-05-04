Войти | Зарегистрироваться
14:15

понедельник,
04 мая
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Пристайко: из Украины выедут тысячи сезонных рабочих, не запрещаем

04.05.2020 / 13:51
В правительстве ожидают, что в ближайшее время за границу выедут несколько тысяч сезонных работников, для которых будут организовывать чартерные рейсы украинскими перевозчиками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на брифинге вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко.

"Ведется речь о тысячах людей для трудоустройства, мы говорим о нескольких сотнях рейсов, которые придется осуществить нашим авиалиниям, чтобы перевезти такую ​​группу людей. Ожидают трудоустройства наших людей Польша, Германия, Чехия и вообще страны вокруг Украины", - сказал Пристайко.

Он рассказал, что уже проведены переговоры с представителями Австрии и Израиля, на понедельник запланированы переговоры с финскими коллегами.

"К нам уже обратились несколько правительств, с тем, что ожидаются организованные группы украинцев. Я вчера говорил с австрийским министром иностранных дел и речь идет о 802 наших работниках, которых ожидают 44 фирмы. Есть переговоры с Израилем, в понедельник ожидается разговор с финскими коллегами", - сказал Пристайко.

Он заверил, что правительство не будет мешать украинцам, которые захотят выехать на сезонные работы в Европу.

"Мы не запрещаем, не можем и не будем. Мы не Советский союз, мы никого не держим за "железным занавесом". Мы пытаемся упорядочить трудоустройство за рубежом на базе тех ограничений, которые были введены для всех граждан Украины", - сказал Пристайко.

По его словам, правительство стремится придать процессу выезда максимальную организованность и по возможности ожидает централизованные обращения правительств тех стран, которые заинтересованы в наших рабочих.

"Мы ожидаем также гарантированное трудоустройство не менее 3 месяцев. Мы ожидаем, что приезд этих групп будет организован и скоординирован, возможно, чартерные рейсы. Обсервация и другие меры будут обеспечены как в стране куда приезжают наши рабочие, так и при возвращении в Украину", - сказал Пристайко.

Вице-премьер отметил, что правительство все же рассчитывает на тех украинцев, которые в последнее время работали за рубежом.

"Но мы понимаем, что предложить наиболее эффективной части этой рабочей силы европейский уровень зарплат мы не можем, но и преград делать не будем", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров заявил, что будет рассматривать отдельно каждый запрос по сезонным работникам из Украины и принимать решения исходя из текущей эпидемической ситуации.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получает обращения от государств-партнеров о потребности в украинских рабочих, но на фоне пандемии отправлять их за границу "нелогично".

Источник

заробитчане, МИД, рабочая сила
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.