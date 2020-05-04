На Банковой объяснили происхождение вброса об "смс-переписке" с мэром Черкасс

А также - предположил, что этот информационный «вброс» может быть частью политических технологий перед местными выборами.

Об этом говорится в заявлении Трофимова, обнародованном на странице Офиса Президент в Facebook.

«Переписка, которая якобы имела место между мной и мэром Черкасс - это полный фейк. Я не общаюсь с людьми в такой манере вообще. На распространенных в медиа фото - не мой телефон, мой мессенджер выглядит не так. Там даже мое фото, явно взятое из Интернета. Но меня беспокоит, что подобные фейковые новости так быстро и легко расходятся в СМИ. Без какого-либо анализа, проверки фактов и выяснения их правдивости», - отметил Трофимов.

По его словам, такие информационные «вбросы» могут быть частью политических технологий, которые набирают обороты перед местными выборами.

«Используют СМИ для продвижения себя, добавления резонансности своей фамилии и повышения своего рейтинга. И спекулируют на вопросе снятия карантина, поскольку понимают, что люди хотят как можно быстрее вернуться к привычной жизни», - отметил первый заместитель руководителя Офиса Президента.

Он отметил, что правительство уже приняло поэтапный план смягчения карантина, которого нужно придерживаться. А преждевременная отмена карантина может стоить человеческих жизней.

«Такие самовольные действия местной власти - это не забота о людях и местный бизнес. Это забота о своем рейтинге и дальнейшей политической карьере. Если у городских голов есть предметные предложения по помощи местному бизнесу - всегда можно связаться с Премьер-министром, с представителями правительства и предложить свое видение некоторых послаблений при условии соблюдения всех санитарных норм. Но со стороны городского головы Черкасс мы таких действий не увидели», - констатировал Трофимов.

Как сообщали СМИ, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко обнародовал снимок, на котором якобы снята переписка с первым заместителем председателя Офиса Президента Сергеем Трофимовым вокруг ситуации по выходу из города карантина.

Ранее исполнительный комитет Черкасского городского совета своим решением от 30 апреля разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов, и расположенных на их территории аттракционов.

Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решения об ослаблении карантина.

Министр внутренних дел Украины Арсений Аваков пообещал жесткий ответ на отмену карантина в Черкассах.

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