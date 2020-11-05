Зеленский уволил Трофимова и дал ему новую должность

Об этом свидетельствуют указы президента об увольнении и назначении

Сообщается, что чиновника уволили "согласно поданному им заявлению".

Другим указом Зеленский назначил Трофимова своим внештатным советником.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что Трофимов стал жертвой подковерных игр.

По его словам, он слышал, что с Трофимовым конфликтует глава ОПУ Андрей Ермак.

Богдан также добавил, что в ОПУ сейчас "не занимаются работой... какими-то планами на будущее", а все "занимаются подковерными играми: кто кому что сказал, кому я нравлюсь, кому нет, к какой команде я принадлежу, эти против этих, а мы против тех", а в результате этого девальвируется вся государственная служба и "получается хаос".

Напомним: ранее сообщалось, что Трофимова могут уволить из-за неудовлетворительной работы ОПУ с председателями областных госадминистраций и провал партии "Слуга народа" на местных выборах.

Позже источник "Украинской правды" в команде президента заявил, что Трофимова могут уволить от занимаемой должности, но он и дальше будет работать в ведомстве.

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