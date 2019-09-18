Зеленский объявил выговор двум замам Богдана

Об этом свидетельствует указ президента от 17 сентября, комментарий Тимошенко 112 каналу

Дословно: "За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор:

Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины;

Тимошенку Кириллу Владленович - заместителю руководителя Офиса президента Украины".

Как именно "не справились" со служебными обязанностями заместители руководителя ОПУ Андрея Богдана, в документе не указано. На вопрос "Украинской правды", за что ему президент выписал выговор, заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко уклонился от прямого ответа и сказал: "Кто больше работает - тот больше выговоров получает". Позже в комментарии телеканалу "112 Украина" Тимошенко уточнил, что выговор связан с организацией поездки.

Прямая речь: "Были моменты, которые были не совсем четко организованы ... Были моменты, когда местные власти не очень верно себя вели. Именно по организации, предупреждениям о некоторых моментах организации ... но ответственность несет Офис президента, потому что это поездка президента. Поэтому и есть выговор".

Во время рабочей поездки в Днепр 14 сентября Зеленский осмотрел отремонтированный мост. Президент отметил, что видит определенные "разборки" между мэром города, Службой безопасности, учеными. Зеленский пообещал отправить в город комиссию – оценить уровень работ.

Напомним: строительство Центрального, или, как его еще называют, Нового моста в Днипре стало поводом для пари между президентом Зеленским и мэром Борисом Филатовым, которое они заключили в середине июля. Тогда Зеленский сказал: если реконструкцию моста не завершат за два месяца, до 14 сентября, Филатов уйдет в отставку. Мэр Днипра эти намерения подтвердил.

Мост был открыт досрочно - за неделю до оговоренного срока. Но через несколько дней после открытия за выяснение обстоятельств реконструкции объекта взялась прокуратура Днепропетровской области. Силовики проверяют факты возможного присвоения бюджетных средств при ремонте.

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