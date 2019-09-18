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Зеленский объявил выговор двум замам Богдана

18.09.2019 / 14:52
Президент Владимир Зеленский объявил выговор двум заместителям руководителя Офиса президента Кириллу Тимошенко и Сергею Трофимову.

Об этом свидетельствует указ президента от 17 сентября, комментарий Тимошенко 112 каналу

Дословно: "За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, в частности, по результатам рабочей поездки президента Зеленского в Днепропетровскую область, объявить выговор:

Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю руководителя Офиса президента Украины;

Тимошенку Кириллу Владленович - заместителю руководителя Офиса президента Украины".

Как именно "не справились" со служебными обязанностями заместители руководителя ОПУ Андрея Богдана, в документе не указано. На вопрос "Украинской правды", за что ему президент выписал выговор, заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко уклонился от прямого ответа и сказал: "Кто больше работает - тот больше выговоров получает". Позже в комментарии телеканалу "112 Украина" Тимошенко уточнил, что выговор связан с организацией поездки.

Прямая речь: "Были моменты, которые были не совсем четко организованы ... Были моменты, когда местные власти не очень верно себя вели. Именно по организации, предупреждениям о некоторых моментах организации ... но ответственность несет Офис президента, потому что это поездка президента. Поэтому и есть выговор".

Во время рабочей поездки в Днепр 14 сентября Зеленский осмотрел отремонтированный мост. Президент отметил, что видит определенные "разборки" между мэром города, Службой безопасности, учеными. Зеленский пообещал отправить в город комиссию – оценить уровень работ.

Напомним: строительство Центрального, или, как его еще называют, Нового моста в Днипре стало поводом для пари между президентом Зеленским и мэром Борисом Филатовым, которое они заключили в середине июля. Тогда Зеленский сказал: если реконструкцию моста не завершат за два месяца, до 14 сентября, Филатов уйдет в отставку. Мэр Днипра эти намерения подтвердил.

Мост был открыт досрочно - за неделю до оговоренного срока. Но через несколько дней после открытия за выяснение обстоятельств реконструкции объекта взялась прокуратура Днепропетровской области. Силовики проверяют факты возможного присвоения бюджетных средств при ремонте.

Источник

Тимошенко, выговор, Зеленский, Трофимов
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