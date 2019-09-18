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Филарет (Денисенко) заявил, что Патриарх Варфоломей стремится к абсолютной власти в Православии

18.09.2019 / 14:38
Филарет (Денисенко) заявил, что Патриарх Варфоломей стремится к абсолютной власти в Православии
Филарет (Денисенко) Источник: УПЦ КП
Глава УПЦ КП пояснил, что Вселенский Патриарх хотел присвоить себе право единолично созывать Всеправославные Соборы и председательствовать на них

Толчком к тому, чтобы Константинополь активно занялся вопросом украинской автокефалии, послужил Критский Всеправославный Собор, который Вселенский Патриарх Варфоломей созвал с целью «получить особую власть в Православии».

Об этом глава УПЦ КП Филарет (Денисенко) заявил в интервью, опубликованном на официальном ресурсе УПЦ КП.

«Ранее была договоренность, что все Православные Церкви прибудут на этот Собор, а Москва в последний момент взяла и отказалась. Мало того, что она отказалась, да еще и отговорила другие Церкви – Антиохийскую, Болгарскую, Грузинскую... четыре Церкви не приехали на этот Всеправославный Собор. А какие решения принял этот Собор? Главное постановление, ради которого созывался Всеправославный Собор Патриархом Варфоломеем, – получить власть, не просто иметь первенство среди равных, а получить особую власть в православии», – отметил Филарет.

Глава УПЦ КП пояснил, что Вселенский Патриарх хотел присвоить себе право единолично созывать Всеправославные Соборы и председательствовать на них.

«И вот это решение было принято на Критском Соборе в 2016 году, а эти Церкви (Русская, Антиохийская, Болгарская, Грузинская, – Ред.) не признали такого постановления. И после этого Вселенский патриарх решил признать Украинскую Церковь автокефальной. Вот, вы не поддержали Критский Собор, а я предоставляю автокефалию Украинской Церкви, и она от вас отойдет», – добавил он.

Филарет убежден, что именно последствия Критского Собора стали главным мотивом, почему Вселенский Патриарх поддержал предоставление Томоса Церкви в Украине.

«Но и в этом деле он руководствовался своими собственными интересами. А каковы его интересы? Чтобы Украинская Церковь находилась в зависимом от него положении», – подчеркнул Филарет.

По его словам, в выданном Патриархом Варфоломеем Томосе «якобы об автокефалии» никакой автокефалии нет, а есть только зависимость от Константинополя.

«Вот и получается, что по названию мы – автокефальная церковь, а на самом деле мы являемся митрополией Константинопольского патриархата. И так случилось, что Украина разделилась на две части: одна Киевская митрополия, которую возглавляет митрополит Епифаний, принадлежит к Константинопольскому патриархату, а вторая – в составе Московского Патриархата. А где же Украинская независимая Церковь? Нет!» – подытожил глава УПЦ КП.

Источник: Inpress.ua
Филарет (Денисенко), Константинопольский Патриарх
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