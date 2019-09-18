У Зеленского не могут определиться с послом в США

Об этом стало известно от собеседников в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

"В начале была кандидатура Олега Шамшура, посла Украины во Франции, но из-за проблем со здоровьем его так и не назначили", - рассказывает собеседник в МИД.

По некоторым данным, среди претендентов на должность - нынешний руководитель СНБО Александр Данилюк, который одним из первых присоединился к команде Зеленского во время президентской кампании.

"Его хотят отправить в США, так как возникли некоторые недоразумения с членами команды Зеленского. Думаю, в США он будет более полезным", - говорит сотрудник ОП.

Сам секретарь СНБО на вопрос о возможности его перехода на дипломатическую службу послом в США ответил: "Не знаю, откуда такая информация. Я ее не подтверждаю".

Ранее в команде Зеленского рассказывали о конфликте, который возник между Данилюком и главой Офиса президента Андреем Богданом.

Напоминаем: 22 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил экс-министра финансов Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

С апреля 2016 по июнь 2018 Данилюк занимал должность финансов Украины в правительстве Владимира Гройсмана.

Он был уволен с должности министра финансов из-за конфликта с Гройсманом. Именно по представлению премьера Верховная Рада приняла соответствующее решение.

Сам министр заявлял, что причина его увольнения состоит в его отказе раздавать деньги на проекты депутатов.

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