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У Богдана появилась первая заместительница

05.09.2019 / 11:16
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Анну Коваленко заместителем руководителя Офиса президента.

Как сообщается на сайте президента, соответствующий указ он подписал в среду, 4 сентября.

Анна Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики.

Избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30.

Источник 

Богдан, Зеленский, ОП, Анна Коваленко
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