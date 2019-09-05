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В УПЦ издали календарь на 2020 год с советами печерских святых в повседневной жизни

05.09.2019 / 11:39
В УПЦ издали календарь на 2020 год с советами печерских святых в повседневной жизни
Календарь Источник: Центр информации УПЦ
Приобрести календарь можно в церковных лавках и храмах Киево-Печерской лавры, а также в её интернет-магазине

В Киево-Печерской лавре издали «Православный церковный календарь с поучениями отцев Киево-Печерских» на 2020 год.

В календаре также опубликованы фотографии насельников лавры, в настоящее время их более 200 человек, среди которых 90 священников и 50 диаконов, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua.

В календаре указываются евангельские и апостольские чтения на каждый день, а также публикуются жития печерских святых и святых, в жизни которых Киево-Печерская лавра заняла особое место. Также здесь опубликованы наставления Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, намесника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, а также братии обители.

Формат издания - А4, обложка мягкая.

Приобрести календарь можно в церковных лавках и храмах Киево-Печерской лавры, а также в её интернет-магазине.

Источник: Inpress.ua
календарь, Киево-Печерская лавра, УПЦ
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