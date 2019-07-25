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В УПЦ издали церковные календари на 2020 год

25.07.2019 / 16:45
В УПЦ издали церковные календари на 2020 год
Календари Источник: Центр информации УПЦ
Календари представлены в трех видах

Информационно-просветительский отдел Украинской Православной Церкви выпустил официальные церковные православные календари на 2020 год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт УПЦ, календари содержат сведения о праздниках, святых, фото и справочную информацию.

Календари представлены в трех видах:

Настенный (плакат) содержит месяцеслов и указания по богослужебным чтениям, а также напутственное слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия;

Настенный (перекидной), кроме сведений о праздниках и святых, содержит фото служения Предстоятеля УПЦ с поучительными цитатами;

Карманный содержит подробный месяцеслов с указаниями по богослужебным чтениям и трапезе.

Официальный церковный календарь Украинской Православной Церкви регламентирует случаи совмещения и переноса церковных праздников в соответствии с решением Календарной комиссии УПЦ, утвержденной Предстоятелем.

Источник: Inpress.ua
календарь, УПЦ
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