В УПЦ издали официальные церковные календари на 2021 год

В Украинской Православной Церкви издали официальный богослужебный календарь и «Указания к богослужениям» на 2021 год, которые содержат сведения о праздниках, памяти святых, трапезе, фото и справочную информацию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел, календари Украинской Православной Церкви издаются на украинском и русском языках.

На страницах календаря представлен перечень мужских и женских имен святых Православной Церкви, а также указаны основные юбилейные даты церковных событий и праздников, которые отмечаться в 2021 году.

«Указания к богослужениям» являются официальным изданием УПЦ и описывают детальный порядок совершения богослужений на каждый день церковного года. При составлении данного издания особое внимание уделяется предписаниям Типикона и празднованию дней памяти особо чтимых святых Украинской Православной Церкви.

В приложении напечатана служба преподобному Онуфрию Великому в соединении со службой преподобному Петру Афонскому.

Официальный богослужебный календарь Украинской Православной Церкви (настольный) включает: месяцеслов, указания ежедневных евангельских и апостольских чтений, некоторые богослужебные указания, перечень чудотворных икон Божией Матери, обновленная справочная и контактная информация об Украинской Православной Церкви (синодальные отделы, данные о епархиях, кафедральных соборах, монастырях, духовных учебных заведениях, церковных СМИ, фотографии и иерархию епископата Украинской Православной Церкви).

В издании также представлена фотолетопись служения Предстоятеля Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Также изданы календари: настенный (плакат) содержит месяцеслов и указания богослужебных чтений, а также напутственное слово Блаженнейшего Митрополита Онуфрия; настенный (перекидной), кроме сведений о праздниках и память святых, содержит фото архипастырского служения Предстоятеля УПЦ с поучительными цитатами; карманный содержит подробный месяцеслов с указаниями богослужебных чтений и трапез. Изготовлен в малом, удобном для повседневного использования формате.

К печати календари подготовлены Синодальным информационно-просветительским отделом и Календарной комиссией УПЦ.