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Зеленский прокомментировал нарушение перемирия: "Мы сразу отреагировали"

09.09.2020 / 13:19
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина связывалась с Российской Федерацией из-за нарушения режима тишины на Донбассе.

Но отметил, что есть много вещей, которые не сообщают в СМИ, потому что власть хочет защитить не одного человека, а 40 миллионов украинцев.

Об этом заявил Зеленский на Сумщине 8 сентября

Прямая речь: "Мы реагируем (на обстрелы и убийство на Донбассе - ред.). Мы сразу отреагировали, есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации, потому что наша задача защищать не одного человека, а защищать 40 миллионов граждан нашей независимой страны.

По тем нарушениям, я скажу вам откровенно это самая сложная на сегодня работа - сохранять жизнь украинцев. Очень поверхностно на эту тему. Я не могу общаться, потому что я глубоко в этой теме. И я не могу отвечать.

Что касается  тишины 42 дня. Режим тишины сохранялся до той провокации, которая унесла жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с Российской Федерацией, которая должна поддерживать эти дрежимаоговоренности, которые были на уровне ТКГ.

Зачем я буду говорить вам о количестве срочных совещаний по поводу этой провокации? Многое делается и сделано как военными, так и разведчиками нашей страны. Мы все равно будем делать все, чтобы сохранить режим тишины, чтобы избежать большого количества раненых и погибших, другого варианта, как сохранить жизнь людей, я не вижу".

Напомним: 6 сентября формированиями РФ нарушили режим прекращения огня вблизи населенного пункта Красногоровка, в результате которого был ранен украинский военнослужащий.

Уже после вечернего сведения в пресс-центре ООС сообщили о втором обстреле боевиков, в результате которого погиб украинский военный.

Источник

Донбасс, перемирие, Зеленский
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