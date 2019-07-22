Зеленский надеется, что с наступлением перемирия на Донбассе ситуация будет стабилизироваться

"Перемирие должно было начаться в полночь. Мне докладывали: выстрелов не было. Но у нас там есть одна проблема - есть погибшие из-за мины", - сказал он после голосования на избирательном участке в воскресенье, отвечая на вопрос о ситуации с выполнением договоренностей по перемирию в зоне ООС на Донбассе.

Зеленский отметил, что по инциденту с подрывом военнослужащих началось расследование по обстоятельствам происшествия. Он отметил, что в результате подрыва на мине двое военнослужащих погибли и двое ранены.

Отвечая на вопрос о том, какая в целом обстановка в настоящее время в зоне проведения ООС, президент сказал: "Молюсь богу, чтобы ситуация была хоть немного более стабильной, ждем".

Напомним, договоренность о прекращении огня в Донецкой и Луганской областях с 00.01 21 июля была достигнута 17 июля на заседании в Минске Трехсторонней контактной группы. В утренней сводке штаба ООС указывалось, что с начала суток обстрелы не зафиксированы. Позднее пришло сообщении о подрыве в районе города Счастье (Луганской области) на взрывном устройстве, установленном диверсантами, четырех украинских бойцов. Двое из них погибли.

Источник