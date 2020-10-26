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Зеленский: перемирие помогло минимизировать украинские потери на Донбассе

26.10.2020 / 14:52
Президент Владимир Зеленский констатировал действие режима прекращения огня на Донбассе, несмотря на провокации пророссийских боевиков.

По его словам, перемирие позволило минимизировать потери со стороны украинских военных.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Как отметил глава государства, перемирие на Донбассе действует уже почти 90 дней.

"Мы сочувствуем семьям всех погибших на Донбассе, но еще раз хочу подчеркнуть, что весь мир видит, что за последние 90 дней с начала режима "тишины" у нас только одна боевая потеря. К сожалению, эта потеря есть, но мы понимаем, что этот механизм действительно работает", - заявил он.

Напомним, до этого Зеленский выражал надежду на постоянный режим "тишины" на Донбассе, несмотря на попытки российско-оккупационных сил сорвать установленное перемирие.

Кроме того, Зеленский заявлял, что если ему не удастся закончить войну на Донбассе, то он может уйти с должности президента.

С начала 24 октября пророссийские боевики дважды нарушали перемирие на Донбассе. Оккупанты нарушали режим "тишины" вблизи Шумов.

Источник

Донбасс, перемирие, Зеленский
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