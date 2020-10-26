Войти | Зарегистрироваться
01:06

вторник,
27 октября
Онлайн
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
Страна
Молодежь помолодеет: почему новый закон уменьшает возраст молодежи
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Разумков уверен, что второй тур местных выборов будет

26.10.2020 / 14:21
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не сомневается, что второй тур прошедших 25 октября в Украине местных выборов обязательно состоится.

Об этом заявил Разумков в комментарии журналистам 25 октября в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина", а также сообщает сайт Верховной Рады

Прямая речь: "Безусловно, будет… Сегодня приостановить избирательный процесс, я не ЦИК, но я не вижу ни оснований, ни возможностей это сделать".

"Потому что мы не можем оставить громады без легитимной власти. Я думаю, что мы все понимаем, что власть на местах, особенно и в рамках децентрализации… и в рамках тех вызовов, которые сегодня стоят перед местной властью… поэтому важно, чтобы вся вертикаль власти работала на единый результат".

Он сообщил, что проект постановления Верховной Рады, предлагающий не проводить второй тур выборов мэров, уже отозван.

При этом спикер подчеркнул, что каждый народный депутат может зарегистрировать любое постановление, о чем угодно, "но это не означает, что парламент его примет".

Как сообщает сайт Верховной Рады, проект постановления №4234 о внесении изменений в постановление о назначении очередных местных выборов в 2020 году, который предлагал не назначать и не проводить в период действия карантина повторное голосование, был отозван 22 октября.

Напомним: 21 октября нардеп от "Слуги народа" Татьяна Грищенко сообщила, что зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить второй тур местных выборов в связи с пандемией COVID-19.

Источник

выборы, Разумков
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
26 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.