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Марчевский: Договоренности Медведчука о снятии санкций дали толчок для реанимации экономики Украины

26.10.2020 / 14:04
Украине необходимо в экстренном порядке пересматривать санкционный список в отношении Российской Федерации.

Об этом в эфире телеканала ZІК заявил руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» ОПЗЖ Артем Марчевский.

Политик убежден в том, что власть должна придерживаться экономического прагматизма и возобновить взаимовыгодную торговлю с Российской Федерацией.

«Исторически сложилось, что наше производство ориентировано на внутренний рынок Советского Союза. После распада СССР основной частью территорий является Россия. И Россия, даже после всех санкций и событий – второй по величине наш торговый партнёр. Товарооборот у нас колоссальный», – объяснил свою точку зрения Марчевский.

Также представитель ОПЗЖ указывает на другие факторы, которые говорят в пользу подобного сотрудничества.

«РФ – самое популярное направление железной дороги, кто бы что ни говорил. Наши граждане ездят туда на работу, точно так же, как и в Польшу, к сожалению. Потому что Украина не способна дать им достаточное количество рабочих мест и создать условия», – констатировал политик.

Поэтому, убежден Артем Марчевский, Киеву необходимо пересматривать санкционный список.

«Мы с вами видим систематически ежегодное падение производственного потенциала, видим постоянное ухудшение экономики. Каждый из нас ощущает это на себе. Господин Медведчук, благодаря своим личным отношениям с руководством РФ, договорился о первом этапе снятия санкций с первых предприятий. Это даст рабочие места, какой-то минимальный толчок для реанимации экономики Украины. Мы должны последовать примеру и восстанавливать экономику страны», – резюмировал руководитель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

санкции, Медведчук, ОПЗЖ, Марчевский
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