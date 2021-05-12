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Марчевский: Медведчук не изменяет своим принципам несмотря на все попытки его запугать

12.05.2021 / 09:41
Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не изменяет своим принципам несмотря на все попытки его запугать.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

"Я всегда уважал Виктора Владимировича! Иметь такой внутренний стержень, как у него, - дорогого стоит! Несмотря на все попытки его запугать, несмотря на организованную травлю, он не изменяет своим принципам. Стоит на своем! Выстоит! Любой другой уже сломался бы. Покинул страну. Но он здесь и никуда не уедет. Человек, достойный уважения! А все эти случайные люди у власти будут отвечать перед законом. И очень хочется, чтобы поскорее", - написал Марчевский.

Медведчук, ОПЗЖ, Марчевский
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