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Зеленский: будем верить, что полномасштабной войны с Россией не будет

12.05.2021 / 09:43
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что полномасштабного вторжения России не будет, так как это может вылиться в мировую войну.

Об этом заявил Зеленский в ответ на вопрос журналистов на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", информирует Украина 24.

Прямая речь: "Здесь никто ничего не может гарантировать, потому что вы знаете, что в 2014 году никто совсем не ожидал со стороны России таких шагов. Поэтому гарантировать никто ничего не может. Но то, что мы видим, что вероятная эскалация уменьшилась за последний месяц, – это точно. Ну, как будет дальше – будем верить, что войны точно не будет. Полномасштабной, я имею в виду".

Зеленский убежден, что Россия не решится на полномасштабное вторжение, поскольку Украину поддерживают Европа и Соединенные Штаты, и "это может быть мировая война, это очень опасно, такие вещи приводят к большим потерям".

Напомним, в конце марта Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" начала стягивать войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. Кроме того, Россия завезла на оккупированные территории востока Украины около 250 своих военнослужащих и более 2000 тонн горючего, также РФ усиливала контроль за военным имуществом в ОРДЛО.

Группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team пришла к выводу, что диспозиция российских сил "носит скорее наступательный, чем оборонительный характер".

США и лидеры многих европейских стран призвали Россию снизить градус напряженности и отвести войска.

Источник

война, РФ, Зеленский
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