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Черный о давлении на оппозицию: Это ответ на проведенные нами мероприятия 9 Мая

12.05.2021 / 09:47
Правоохранители во время проведения обыска не обнаружили вещей или материалов, которые свидетельствовали бы о правонарушениях.

Об этом заявил народный депутат Украины от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Черный в эфире телеканала "Перший Незалежний".

"Еще раз хочу обратить внимание наших зрителей на то, что действия, которые сегодня производятся в отношении лидера "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, являются продолжением провокационных действий в отношении нашей политической силы. И я лично это воспринимаю как ответ на проведение нами мероприятий 9 Мая в честь Дня Великой Победы. В ответ на это действующая власть устроила то, что сейчас происходит", - ответил нардеп.

Он заявил, что действия власти являются обещанной ранее расправой.

"Пятый час продолжаются обыски в офисе ОПЗЖ. Сейчас они уже начали проводить обыски в депутатских приемных... Само мероприятие будет сигналом националистам, которые радуются, и уже их группа была замечена около дома Виктора Медведчука. Они, как коршуны, уже приехали туда, наверное, с желанием совершить противоправные действия. Но народ Украины понял, кто на самом деле герои, а кто об этом только говорит!" - подчеркнул Черный.

Медведчук, ОПЗЖ, Черный
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