ОПЗЖ: Действия СНБО направлены на внесудебное преследование неугодных со стороны действующей власти

Так в партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» прокомментировали тот факт, что 2 апреля 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины под руководством Президента Украины Владимира Зеленского ввел очередные санкции против украинских граждан под надуманными и недоказанными поводами.

В политсиле указали на то, что подобные действия СНБО носят системный характер и направлены на внесудебное преследование неугодных.

«Сначала необоснованно, преступно заблокировали телевизионные каналы, затем ввели санкции против представителей единственной оппозиции в стране, потом в отношении граждан, а также компаний, которые получили лицензии на разработку недр», – напомнили в партии.

Все это, акцентировали внимание в ОПЗЖ, делается незаконно.

«Это самая настоящая внесудебная расправа. Физические и юридические лица безосновательно, без суда признаны виновными в чем-то, что ни следствием, ни судом не подтверждено. В отношении них не просто введены санкции ‒ ограничены их конституционные права. Внесудебный террор, который сегодня взят на вооружение Зеленским и его командой ‒ незаконный, антиконституционный, ‒ продолжается», – заявили в политсиле.

В ОПЗЖ считают очевидным тот факт, что целью таких санкций являются внесудебная расправа с инакомыслящими, со всеми, кто не согласен с политикой власти и имеет смелость открыто говорить об этом, уничтожение и рейдерский захват бизнеса, выполнение политических заказов и пожеланий многочисленных центров влияния в окружении Президента Зеленского и тех, кто осуществляет внешнее управление Украиной и, не неся при этом никакой ответственности, использует украинскую власть в своих преступных интересах.

Кроме того, отметили в политсиле, преступными действиями Президента Украины Владимира Зеленского заблокирована работа Конституционного Суда Украины.

«Сначала была попытка незаконно распустить КС, потом ‒ в нарушение Конституции ‒ прекратить полномочия отдельных его судей. В итоге сегодня Суд бездействует и будет бездействовать в ближайшие месяцы, а может быть, и годы», – заявили в партии.

В ОПЗЖ убеждены, что внесудебной расправой над телевизионными каналами, закрытием этих телеканалов, преследованием оппозиционных политиков и членов их семей Зеленский и его окружение создали себе условия для преступного систематического злоупотребления властью на пути узурпации власти и разрушения конституционного строя.

«При этом они забывают, что нарушается один из основополагающих конституционных принципов правового государства ‒ принцип презумпции невиновности. Нарушается конституционное право граждан на защиту, так как они лишены возможности защищаться и доказывать не только необоснованность и надуманность обвинений, но и наказаний, которые применяются по отношению к ним. Власть преступно навешивает ярлыки и, по сути, выносит приговоры, подменяя собой правосудие в стране», –подчеркнули в политсиле.

В ОПЗЖ обратили внимание на то, что такие незаконные действия, которые Президент Зеленский почему-то считает государственной политикой и якобы борьбой в интересах национальной безопасности, уничтожают верховенство права в Украине и правовое государство ‒ то государство, которое Зеленскому неосмотрительно доверил украинский народ.

В «Оппозиционной платформе ‒ За жизнь» подчеркнули, что партия заявляет решительный протест против попыток власти уничтожить правовое государство, против грубого нарушения властью норм Конституции и законов Украины, неспособности защищать интересы государства правовым путем.

«Удивляет то, что международные организации, которые призваны защищать права и свободы граждан, до сих пор не дали оценку такому вопиющему произволу власти ‒ нарушению Конституции и законов Украины, разрушению основ правового государства, внесудебным политическим преследованиям и попранию прав человека, что так сильно волновало и возмущало их всего несколько лет назад. Но тогда власть, хоть ее и называли "преступной", не занималась внесудебной расправой над гражданами Украины», – заметили в партии.

Также, указали в ОПЗЖ, обращает на себя внимание и тотальное игнорирование такого правового беспредела со стороны Евросоюза и США, декларирующих высокие демократические ценности, одной из которых является право на справедливый суд.

«Малейшие сомнения в соблюдении этого права в других странах Восточной Европы ‒ тех, которые не идут в фарватере внешней политики Вашингтона, всегда вызывают море возмущения и даже санкции, а вот украинской власти предоставлена индульгенция для совершения любых преступных действий. Пора признать, что у европейских ценностей есть цена ‒ национальный суверенитет. Тем, кто сдает его глобалистам, позволено грабить, притеснять национальные меньшинства и оппозицию, закрывать неугодные СМИ. Тем же, кто решительно его отстаивает, уготованы обвинения и кары», – констатировали в политсиле.

В «Оппозиционной платформе ‒ За жизнь» убеждены, что власть Зеленского должна будет ответить за свои незаконные действия.

«…Власть должна понести ответственность за свои противоправные и антиконституционные действия ‒ за циничное попрание свободы слова в стране, за незаконное внесудебное преследование оппозиции, граждан Украины и украинских юридических лиц, за политику репрессий, которую Зеленский и его окружение пытаются сделать нормой в Украине», ‒ подытожили в ОПЗЖ.