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Маркарова рассказала о совместной работе Украины и США по противодействию российскому влиянию

05.04.2021 / 12:50
Украина и США вместе работают в противодействии российскому влиянию, заявила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова.

"Здесь можно сказать, что есть ряд инициатив. Во-первых, мы также вводим санкции. И Украина уже показала, что мы также боремся как с агрессором, так и с влиянием пророссийских элементов в Украине... И с влиянием олигархов, так и с пророссийской такой, антиукраинской, назовем ее так, пропагандой", - сказала Маркарова в интервью изданию "Радио Свобода".

Он добавила, что Украина первая столкнулась с гибридными атаками.

"Во-вторых, мы первыми столкнулись с гибридными атаками, которые касались и киберугроз, и фейков, и пропаганды. Вы знаете, что и президент Зеленский объявил, председатель офиса уже об этом сказал, и уже закреплено решением СНБО, создание Центра противодействия дезинформации. Я уверена, что этот центр будет очень важной инициативой, которая может стать общей нашей работой. Потому что здесь Украине есть много с чем поделиться с нашим стратегическим партнером", - рассказала посол.

25 февраля 2021 года новым послом Украины в США была назначена Оксана Маркарова, однако она еще не приступила к исполнению обязанностей в Штатах.

Источник

США, РФ, Маркарова
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