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В Церкви издали книгу о том, как организовать общину и социальное служение на приходе

05.04.2021 / 12:34
В Церкви издали книгу о том, как организовать общину и социальное служение на приходе
Источник: ФОМА
В издании священники поделились собственным опытом устроения общины

В сети доступна книга с практическими советами о том, как на приходе создать крепкую общину.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», издание «От прихода к общине: беседы с настоятелями о жизни общины, отношениях с прихожанами, социальном служении» помогает понять, как на приходе рождается община и какая роль священника и его семьи в ее жизни..

Как отметил в предисловии к книге один из её авторов, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, в издании идёт речь «о современной христианской общине, о храмах, где не только вместе молятся и участвуют в Таинствах, но и живут общими заботами, помогают друг другу, где между прихожанами есть любовь».

 В издании священники поделились собственным опытом устроения общины. Они рассказали об отношениях внутри прихода, взаимопомощи, конфликтах, делах милосердия, выгорании добровольцев, содержании храма.

«Эта книга не про достижения, а о том, что когда пастырь любит свою паству и служит прихожанам, в этом приходе обязательно появляется живая жизнь», - отметила составитель издания Инна Карпова.

Издание «От прихода к общине» адресовано, прежде всего, священникам, настоятелям храмов и учащимся семинарий.

Скачать книгу можно здесь.

 

Источник: Inpress.ua
рпц
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