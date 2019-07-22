В Одессу на Международную научно-богословскую конференцию прибыли ученые из 11 стран

В Одессе в Свято-Андреевском подворье 20 июля прошла международная научно-богословская конференция «Афонское наследие и традиции исихазма в истории и культуре Украины».

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, конференция приурочена к 170-летию со дня рождения и 25-летию прославления преподобного Гавриила Афонского и Одесского чудотворца.

«Она призвана способствовать обмену опытом, системному и разностороннему обсуждению, изучению и популяризации афонского наследия и традиций исихазма, их роли и значения в истории и культуре Украины, народов Центрально-Восточной Европы и христианского Востока», - сообщают в епархии.

В работе научного мероприятия принимают участие архиереи, священнослужители, богословы и ученые из 11 стран мира (Украина, Греция, Польша, Словакия, Россия, Молдова, Франция, Германия, Великобритания, Италия, США).

После открытия пленарного заседания к участникам конференции со словом приветствия обратился митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, который в частности отметил, что «настоятель и строитель Свято-Ильинского монастыря преподобный и богоносный отец наш Гавриил Афонский невидимой удивительной нитью духовно связал воедино Святую Гору Афон и Южную Пальмиру – наш богохранимый град Одессу. Это единство, символически выраженное в подвиге и трудах преподобного, проявляет себя, прежде всего, как древняя монашеская аскетическая традиция единства умно-сердечной молитвы и ежедневного труда во славу Божию».

Затем представителями были оглашены слова приветствий, которые участникам конференции направили представители Поместных Православных Церквей.

Организаторами форума стали: Одесский Свято-Ильинский мужской монастырь, международный институт афонского наследия, музей «Христианская Одесса».