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В Святогорской лавре началось празднование 20-летия освящения главного собора

09.09.2020 / 12:57
В Святогорской лавре началось празднование 20-летия освящения главного собора
Источник: Центр информации УПЦ
8 сентября 2000 года освящение собора совершил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан)

В Свято-Успенской Святогорской лавре 8 сентября совершили благодарственный молебен по случаю 20-летия освящения главного храма монастыря Блаженнейшим Митрополитом Владимиром (Сабоданом).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Святогорской лавры, основные торжества анонсируют на 24 сентября – день памяти Собора святогорских преподобных.

Строительство Свято-Успенского собора началось еще в 1859 году и связано с именами святогорских подвижников преподобных Арсения и Германа. В советские времена великолепный храм был перестроен в кинотеатр.

После распада СССР собор отдали Церкви и в 1995 году началась масштабная реставрация, закончившаяся в год 2000-летия Рождества Христова.

8 сентября 2000 года освящение собора совершил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (Сабодан).

Каждый год святыню посещают около миллиона паломников из Украины, а также ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Святогорская лавра
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