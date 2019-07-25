Войти | Зарегистрироваться
16:54

четверг,
25 июля
Онлайн
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
Жизнь
В здоровом теле — бодрый дух: зачем заниматься йогой
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Ровенщине неизвестные устроили погром в храме УПЦ

25.07.2019 / 16:35
На Ровенщине вандалы устроили погром в церкви

Нападению вандалов подвергся Покровский храм Украинской Православной Церкви в селе Стрельск Сарненского района Ровенской области.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сарненской епархии.

«Злоумышленники, разбив окно в алтарь, проникли в храм, опрокинули священные сосуды, разбросали книги и осквернили святой престол», – рассказал настоятель прихода протоиерей Олег Гаврильчик.

На место происшествия была вызвана полиция, сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

«К сожалению, во времена бывшего Президента П. Порошенко ни один акт вандализма и грабежа храмов Полесской епархии не был раскрыт. Надеюсь, что при нынешнем Президенте В. Зеленском органы МВД Ровенщины будут больше способствовать поиску преступников», – прокомментировал ситуацию митрополит Полесский и Сарненский Анатолий.

Прихожане Покровского храма надеются, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.

Источник: Inpress.ua
храм, церковь, упц мп, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
25 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.