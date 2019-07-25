На Ровенщине неизвестные устроили погром в храме УПЦ

Нападению вандалов подвергся Покровский храм Украинской Православной Церкви в селе Стрельск Сарненского района Ровенской области.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сарненской епархии.

«Злоумышленники, разбив окно в алтарь, проникли в храм, опрокинули священные сосуды, разбросали книги и осквернили святой престол», – рассказал настоятель прихода протоиерей Олег Гаврильчик.

На место происшествия была вызвана полиция, сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

«К сожалению, во времена бывшего Президента П. Порошенко ни один акт вандализма и грабежа храмов Полесской епархии не был раскрыт. Надеюсь, что при нынешнем Президенте В. Зеленском органы МВД Ровенщины будут больше способствовать поиску преступников», – прокомментировал ситуацию митрополит Полесский и Сарненский Анатолий.

Прихожане Покровского храма надеются, что преступники будут найдены и понесут заслуженное наказание.